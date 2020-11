Kovid nie je rasista

Ako mnohí z vás aj ja som “na Facebooku”. Aj ja vnímam rôzne správy, ktoré sa mi tam pri scrollovaní denne zobrazujú. Myslím, že moja mediálna gramotnosť dokáže členiť čo je výmysel a čo naopak “zapácha”

ZDIEĽANIE NAŠE KAŽDODENNÉ



Počas celoslovenského testovania sa toho internetom premlelo až až. Jednou zo správ, ktorá ma zaujala bolo, že“Rómske osady sú liahňou šírenia COVIDu”. Z komentárov som mal pocit, že ľudia (aj tí trollovskí) príspevky tohto typu zdieľali s desivou nenávisťou až úškrnom na tvári.

AKO PREBIEHALO TESTOVANIE V OSADÁCH?

Na rovinu. Sám som Róm, sám som vyrastal v osade. Sám sa pravidelne cez víkend do jednej takej vraciam, a tak som hneď popreklikal pár oficiálnych stránok, aby som si hore spomenutú informáciu overil. Prípadne vymyslenú správu argumentoval. Ale len tým, ktorí majú otvorenú myseľ a pravdivú informáciu im neblokujú ich etnické predsudky. Žiaľ, takí ani keď vidia neuveria. Ale to je na iný blog. :)

Teda k veci. Videl som ľudí v osadách, ktorí zodpovedne na testovanie prišli, disciplinovane mali nasadené rúška, pokojne stáli v odstupoch, rodiny pokope. Žiadne nevraživé slová na opatrenia či testovanie. Ľudia prišli, ukázali občiansky, nechali sa otestovať, vyčkali a prevzali si certifikát. Počkať, počkať... o kom to píšem? Áno, o ľuďoch z marginalizovaných skupín. A áno, úplne sa to zhoduje s majoritným správaním ľudí počas testovania. To len pre predstavu reality.

AKO TO JE TEDA S POMEROM POZITÍVNYCH?

Z dát Ministerstva obrany vieme, že percento pozitívne nakazených v rómskych komunitách je POROVNATEĽNE PODOBNÉ s percentami pozitívne testovaných v majorite.

Teda polopate. Žiadne extrémne výkyvy medzi minoritou a majoritou v tomto nehľadajme. Celoplošné antigénové testovanie nám ukázalo, že COVID nakazil ľudí po celom Slovensku a svete, bez rozdielu na etnikum. Vírus nie je žiaden rasista. Našťastie!

BUĎME ALE KRITICKÍ

Existujú špecifické a veľmi konkrétne obývané oblasti rómskou komunitou, ktorej percento bolo vyššie ako na zvyšku Slovenska. Treba prízvukovať, že ide o veľmi špecifické oblasti a v minimálnom počte, ale predsalen sú.

Vieme, že na Slovensku po lete “vyletela” krivka pozitívnych ľudí z okolia Oravy, Čadce a aj Bardejova. Oslavy, svadby v Poľsku či viacgeneračné bývanie. Aj to bolo odôvodnenie epidemiológov, prečo išla krivka hore.

Odôvodnením vyššej krivky pozitívne nakazených v osadách je zlá hygiena. Avšak je toprístup k čistej pitnej vode, kanalizácia, vodovod... Príčinou sú chýbajúce základné ľudské potreby, bez ktorých si mnohí nevieme život ani len predstaviť.

Nie je to o tom, že ľudia hygienu nechcú dodržiavať. Oni proste plnohodnotnú kanalizáciu ani nemajú. A tam, kde nie je 200percentná hygiena si koronavírus cestičku veľmi rýchlo nájde. Priam takú vyhľadáva.

Nech to znie akokoľvek- komukoľvek. Áno, práve som porovnal príčinu šírenia na Orave a v niektorých rómskych osadách, pre vizibilitu, že každá negatívna situácia má svoju príčinu a korene.

Korene, ktoré je potrebné systémovo riešiť. Korene kanalizácie a vodovodu v niektorých osadách majú však aj svoju históriu. Tá siaha spätne k predchádzajúcej vláde. Tá sľubovala. Ale zo sľubov si človek ruky neumyje.

Toto volebné obdobie sme v koalícii traja poslanci - Romáci. Ja som jedným z nich. Moje korene sú tiež z osady.

Predpokladajme, že poznám situáciu reálne z praxe a mám mandát na úpravu systému. Čo tak to konečne prepojiť a zmeniť nedôstojné hygienické živobytie občanov na naplnené základné potreby človeka s vodovodom a kanalizáciou?

SPÄŤ NA ZAČIATOK

Čísla, dáta, štatistiky z testovania potvrdili, že rómske komunity sú na tom podobne ako ostatné časti obcí a miest.

Že Rómovia a Rómky sú rovnako disciplinovaní a zodpovední ako majoritné obyvateľstvo.

Že neoverovanie faktov a konšpirácie šíria v spoločnosti len nenávisť.

Že je dobré si informácie overiť a rozširovať svoju mediálnu gramotnosť.

ŽE COVID NIE JE RASISTA!