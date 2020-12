Ako mi volal poslanec Fico

"Čo my teda budeme robiť? No neostáva mi nič iné, len obrátiť sa na človeka, ktorý vedie výbor pre ľudské práva v národnej rade.... Zavolám človeku, z vládnej koalície, ktorý zodpovedá za vedenie tohto výboru a požiadam ho aby...

....aby zajtra ráno tento výbor zvolal a v tomto výbore sa pokúsime vyvolať poslanecký prieskum...," povedal vo svojom videu R.Fico k medializovaným info ohľadne Lučanského zranenia vo väznici v Prešove.

Teší ma pán poslanec Fico. Moje meno je Peter Pollák a momentálne som človek, ktorý tento výbor vedie.

To by ste možno vedeli, avšak v tomto volebnom období ste sa ani raz, opakujem ANI JEDINÝKRÁT, výboru ktorého ste členom nezúčastnili. Ani čísla vymenené žiaľ nemáme, keďže sme sa na výbore ešte za tie mesiace nestihli stretnúť. Podobne ako s vašimi kolegami zo strany SMER!

15 výborov = 15 neúčasti.

Milí Smerovoliči, takto si plní pracovnú náplň bývalý premiér a jeho stranícki kolegovia.

Plat samozrejme poberajú v plnej hodnote!!!

Bol by som zvedavý, kto z občanov by dostal plný plat, no do práce by na 100% nechodil...

PRE DOVYSVETLENIE K VÝBORU:

Náš výbor má týchto členov (na obrázku nižšie).

Pána Fica, Blahu, Kubáneka ani Záhorčáka som od marca na výbore nevidel, lebo tam neboli.

Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny (peter pollak)

PS:

- prvotne, tento výbor "patril" strane SMER. Čo znamená, že si mohla na miesto predsedu zvoliť kompetentnú osobu. Keďže však neboli schopní určiť zo strany niekoho, koho by NRSR odhlasovala, smeráci tento výbor "predali" opozičným súputníkom kotlebovcom.

- tí chceli predsedu zo svojich radov. Ale povedzme si, predseda Ľudskoprávneho výboru člen ĽSNS? NONSENS!

- Ondro Dostál bol navrhnutý, aby prevzal výbor pre jeho podstatu, a tou je FUNKČNOSŤ VÝBORU.

- ja a kolegyňa Marcinková sme boli navrhnutí ako podpredsedovia výboru.

- po dohode vzdania sa funkcie zo strany kolegu Dostála prevzala predsedníctvo výboru na istý čas Vladimíra Marcinková.

- po dohode ho vediem momentálne ja, Peter Pollák.

PS:

Včera ma kontaktovali novinári ohľadne videa Roberta Fica. Či má kontaktoval ako vo videu hovorí ohľadne prieskumu k incidentu vo väznici v Prešove (Lučanský). Až som si musel pozrieť jeho video, čo vo zvyku fakt nemám.

Čakal som ozaj celý deň, no žiadne kontaktovanie sa neudialo. Mediálne silné reči ako stále, ale skutky nikde.