POZOR, TU SME NA KONCERTE

Nie som žiadna celebritka s milión followermi na IG alebo FB, ale pár ľudí ma sleduje. Čo mi dáva priestor zamerať na atmosféru v korona bublinách.

Ešte predtým ako prídem k veci, chcem zacieliť pozornosť na tému duševného a psychického zdravia.

Možno ste si u seba alebo blízkych všimli nové “javy”

skleslá nálada, uzavretosť, nižšie sebavedomie, ustráchanosť...

viditeľné fyzické znaky.

To všetko môže byť nápoveďou, že sa niečo deje!

BUĎME VŠÍMAVÍ

Keď si môj synovec rozbije koleno. Pofúkam a obviažem obväzom.

Keď ho bolí duša. Musím byť viac všímavý. Vypočujem ho, porozprávam sa s ním, rozveselím ho.

No nie každý má to šťastie, preto PROSÍM, VŠÍMAJME SI A RIEŠME TO, KÝM NIE JE NESKORO. Trochu viac empatie, menej egocentrizmu. Lebo korona nás postupne a pomaly oberá o naše psychické sily.

POZVÁNKA NA KONCERT

Počas najbližšieho obdobia si popri práci politika nájdem párkrát za týždeň čas na apolitický stream. Rozhovory s hudobníkmi, spevákmi, skladateľmi, prevažne Rómami. Taký malý koncert.

Cieľom je odpútať pozornosť od negatívnych myšlienok počas týchto dlhých mesiacov.

Prvým hudobným hosťom bol Igor Kmeťo mladší. Pozri TU .

. Dozvedeli sme sa, že je vegetarián, ako prežíval COVID v nemocnici ...

Igor zaspieval aj zahral funky ale aj rómske skladby.

Pripravujem pre Vás rozhovory aj s ďalšími. Ak máte nejaký tip na hosťa, pokojne mi ho pošlite. Všetky info na Instagrame: peto_pollak

Možno toto číta práve niekto z osamotenej bubliny, alebo bubliny plnej úzkosti. POZÝVAM ŤA!

NEZABÚDAJME

►Možno nepočúvame čo hovoria a možno nehovoria no my sa ich nepýtame.

ZMEŇME TO.

Stream je len malou náplasťou. Tou väčšou môžu byť napríklad tieto organizácie.

Pomôžu, poradia! Nie je to hanba, nie je to na smiech.

Liga za duševné zdravie: https://dusevnezdravie.sk/potrebujem-pomoc/

Ľudia ľuďom: https://www.ludialudom.sk/profil/detail/1385

Linka Nezábudka: https://www.linkanezabudka.sk/

Poruchy príjmu potravy- Chuť Žiť: https://chutzit.sk/

Linka pomoci- IPčko: https://ipcko.sk/mapa-pomoci/linky-pomoci/

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk/