Prečo neprešiel kotlebovský návrh v parlamente? (VIDEO)

Niekto by si možno pomyslel, že návrh z dielne ĽSNS, ktorý bol predložený do parlamentu neprešiel len z dôvodu, že ide o opozíciu. NIE, to nie je hlavný dôvod!

Skupina poslancov z ĽSNS predložila na schôdzu návrh, v ktorom chce vypustiť z trestného zákona všetky paragrafy obsahujúcetrestné činy extrémistického charakteru.

ÁNO, to je ten hlavný dôvod!

Znamená to, že by sa ľudia mohli verejne extrémisticky vyjadrovať, klamať, šíriť dezinformácie či hoaxy s tým spojené, alebo aj popierať holokaust. Ten spomínam preto, lebo ide o obľúbenú kotlebovskú tému.

NEVYZÝVA K NÁSILIU

Záchytným bodom, ktorý mal zjavne zmierniť scestnosť tohto návrhu bola koncovka vety: “...aby mal občan právo vyjadriť akýkoľvek názor,ktorý však nevyzýva k násiliu."

Som presvedčený, že vyjadrovať sa extrémistický znamená automaticky podnecovať k násiliu, k hnevu, strachu…

Ako zastupujúci predseda Ľudskoprávneho výboru, poslanec s mandátom od ľudí ale aj občan, ktorý neznáša násiliesom v pléne musel reagovať.

(Peter Pollák jr.)

Aj nevidiaci musí vidieť, že návrh je účelný pre členov ĽSNS ale aj ich odídencov. Mnohí sú obvinení, obžalovaní, stíhaní práve za takéto činy,,,a žiaľ aj horšie.



Zákon šitý na mieru je drzý, scestný ale hlavne ZAMIETNUTÝ.

Myslím, že takto sa to robí, do psej matere!